Elazığ’da 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası ortaya çıktı.Olay, dün merkeze bağlı Kırklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı kavganın yaşandığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.