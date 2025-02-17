Ağrı’da iki gün önce etkili olan kar yağışının ardından tekrar dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.Ağrı’da etkili olan Sibirya soğukları, kenti adeta dondurdu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derece gösterdiği kentte, buz sarkıtları oluştu. Kırağı ile kaplanan ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.Sert soğukların etkisiyle kent genelinde yaşam olumsuz etkilendi. Sabah saatlerinde kent merkezinde kırağı oluştu. Ağaçların kırağıyla kaplandığı şehirde, nehir ve dere yüzeyleri tamamen buz tuttu.