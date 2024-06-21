Elazığ’da ahır ve kümeste çıkan yangında 15 keçi, 29 tavuk telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, tek geçim kaynağını bir yangında kaybeden Ümit Mutlu, telef olan hayvanlarının başında çaresizce olanları izledi.Yangın, merkez Çatalçeşme Mahallesi 3594 Sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Ümit Mutlu’ya ait ahır ve kümeste, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. O sırada evde olmayan Mutlu’nu komşuları durumu Elazığ İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri ahırı çevreleyen yangını uzun süren uğraşlar sonucu söndürürken, ahır ve kümeste bulunan 15 keçi ve 29 tavuk ise kurtaramadı. Yangın sonrası kullanılamaz müstakil evin bahçesinde olan ahır alanı kullanılamaz hale geldi. Tek geçim kaynağını bir yangında kaybeden Ümit Mutlu, telef olan hayvanlarının başında çaresizce olanları izledi.