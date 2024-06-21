Bingöl merkeze bağlı Kılçadır köyündeki tarım alanında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 100 dönümlük alanın yandığı öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Alınan bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Kılçadır köyündeki tarım alanında çıktı. Dumanların yükseldiğini gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye orman işletme ekiplerinin yanı sıra Bingöl ve Genç belediyesi itfaiye ekipleri de sevk edildi. Tarım arazisinde çıkan yangına 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye, 2 su tankeri, 1 greyder, 1 loder ve 25 personel müdahale etti. Yangın nedeniyle yaklaşık 100 dönümlük alanın yandığı öğrenilirken, yangının söndürüldüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.