Bitlis’in Tatvan ilçesinde imam hatip olarak görev yapan Emrah Kaplan, her cuma günü camiye gelme imkanı olmayan engelli vatandaşların evlerine giderek hutbe okuyor.Tatvan ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Benekli köyünde 3 yıldır imam hatip olarak görev yapan Emrah Kaplan, engelli rampasının olmamasından dolayı camiye gelemeyen engelli vatandaşları her cuma günü evlerinde ziyaret ederek hutbe okuyor. Cuma namazından önce veya sonra ev ahalisinin müsaitliğine göre evlere giderek engelli vatandaşlara hutbe okuyan Kaplan, bu davranışıyla herkesin takdirini topluyor.3 yıldır Benekli köyünde imam hatip olarak görev yaptığını ve çeşitli sosyal faaliyetlerle köylünün gönlünde taht oluşturduğunu söyleyen İmam Hatip Emrah Kaplan, “200 hanelik Benekli köyüne 3 yıl önce atandım. Atandığım ilk günlerde engelli kardeşlerimin yol kenarlarında kıbleye dönüp namaz kıldıklarını gördüm. Camimizin engelli rampası yapılmadığından dolayı engelli kardeşlerimizin camiye gelmeleri konusunda engel teşkil ettiği için ben de cuma günleri bu engelli kardeşlerimi evlerinde ziyaret edip cuma hutbesini okumaya başladım. Köylülerden çok güzel dönüşler aldım. Köyde sadece engelli kardeşlerimize yönelik değil, gençlere de yönelik çalışmalarımız oldu. Gençlerimize yönelik de Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden kendi alanında uzman hocaları köye getirip, 15 günde bir köyümüze sohbete davet edip gençlerin ve köylülerin bilinçlenmesi açısından faydalı hizmetlerimiz oldu” dedi.2016’da geçirmiş olduğu iş kazasından sonra yatağa bağlı olduğunu söyleyen Akif Ağır ise, “Geçirmiş olduğum kazadan sonra cumaları camiye gidemiyorum. Sağ olsun cami imamı Emrah hocamız evimize kadar gelip bizlere vaaz veriyor, hutbe okuyor. Hocamızdan çok memnunuz. Yetkililerden engelli rampasını talep ediyoruz. En azından camiye gidip ibadetlerimizi yapmış oluruz” dedi.Köylüler ise imam Emrah Kaplan’ın bu hizmetinden memnun olduklarını dile getirdiler.