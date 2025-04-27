Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu’nda, "Akıllı Dünyada Adil Bir Gelecek: Zeki Ekonomiler ve Küresel Eşitsizlikler" ana temasıyla birbirinden çarpıcı oturumlar gerçekleştirildi."Akıllı Dünyada Adil Bir Gelecek: Zeki Ekonomiler ve Küresel Eşitsizlik" temasıyla yola çıkan Palandöken Ekonomi Forumu, yapay zekanın oluşturduğu, dönüşüm sürecinin eşitsizlikleri azaltıp azaltmayacağını ya da mevcut eşitsizlikleri derinleştirip derinleştirmeyeceğini geniş bir kitleye tartışma fırsatı sunan bir platform oluşturmak amacıyla yola çıktı. Bu hedefin, dönüşümün sadece zeki ekonomiler ve bu ekonomilere ulaşmaya çalışan ülkeler açısından değil, aynı zamanda global ekonomi ve bu dönüşüme hiç dahil olamayan ekonomiler açısından da ele alınacağı bir tartışma zemini sağlamayı amaçladığı ifade edildi. Forum; bakanlar, diplomatlar, iş insanları, akademisyenler, düşünce kuruluşları temsilcileri, gençlik ve medya mensuplarının geniş çaplı görüş alışverişi yapma imkanı bulurken, dünyanın önde gelen ekonomik etkinliklerinden biri olma vizyonunu taşıyan bir organizasyon olarak 26-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Palandöken, Erzurum’da gerçekleştirildi.Önemli başlıklar, değerli katılımcılarForum, dört ana oturumdan oluştu ve her oturumda konunun uzmanları derinlemesine tartışmalar yaptı. Ayrıca, forum kapsamında üç özel oturum da gerçekleştirildi. "Yapay Zekâ Çağında Kültür ve Turizm" başlıklı özel oturumda teknolojik gelişmelerin turizm ve kültürel miras üzerindeki etkileri ele alınarak; geleceğin turizm stratejileriyle sürdürülebilirliğin nasıl sağlanabileceği tartışıldı. "Değişen Dünyada Türkiye - Arap Dünyası Etkileşimi: Temas, Diyalog ve Yeni İş Birliği Arayışları" başlıklı özel oturumda Türkiye ile Arap Devletleri Ligi üyesi ülkeler arasında derinleşen ekonomik ilişkilerin, karşılıklı etkileşim ve çok düzlemli iş birlikleri temelinde güçlendirilmesi için bir zemin oluşturulması hedeflendi. Katılımcılar "Türkiye’nin Yatırım Ufku: Fırsatlar ve Gelecek Vizyonu" başlıklı özel oturumda, forumun ana teması kapsamında Türkiye’deki mevcut yatırım ortamı ve Türkiye ekonomisinin geleceğine dair yeni yatırım stratejileri değerlendirildi.Küresel iş birliği fırsatlarını keşfetme imkanı doğdu26-27 Nisan 2025 tarihlerinde Erzurum Palandöken’de düzenlenen organizasyonda, dijitalleşmenin iş dünyası üzerindeki etkileri, zeki ekonomilerin inşası ve küresel ekonomik eşitsizliklerin giderilmesi gibi konular alanında uzman isimler tarafından tartışıldı. Etkinlik süresince bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeler hakkında bilgi alışverişi yapılması ve güçlü iş birliklerinin kurulması için uygun bir zemin sağlandı. Farklı ülkelerden hükümet temsilcileri, iş insanları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 500 katılımcının yer aldığı organizasyonda, küresel iş birliği fırsatlarını keşfetme, yeni stratejiler geliştirme ve bölgenin stratejik önemini değerlendirme imkânları da bulunuldu."Yapay Zekâ Çağında Kültür Ve Turizm" OturumuBu oturumda konuşmacılar; geleceğin ekonomisi, deneyimlerin ön planda olduğu ve yapay zekâ tabanlı dijital teknolojilerin kültür ve turizm sektörünü dönüştürdüğü yeni bir dönemi işaret ettiği vurgusunu yaptı. "Yapay Zekâ Çağında Kültür ve Turizm" başlıklı oturumda, dijitalleşmenin, yapay zekanın ve akıllı çözümlerin turizm ve kültürel miras alanında oluşturduğu fırsatları ve karşılaşılan zorlukları ele alındı. Bu oturumda, teknolojik gelişmelerin turizm ve kültürel miras üzerindeki etkileri derinlemesine analiz edilerek; geleceğin turizm stratejileriyle sürdürülebilirliğin nasıl sağlanabileceği tartışıldı. Kültürel mirasın dijital ortamda yeniden canlandırılması ve bu süreçte yapay zekâ ve robotik teknolojilerin rolü masaya yatırılırken, bu teknolojilerin ziyaretçi deneyimlerini nasıl dönüştürdüğü ve kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılmasında sunduğu avantajlar değerlendirildi. Katılımcılar, teknolojinin kültürel miras ve turizmde oluşturduğu değişimi, bu değişimin ekonomik ve toplumsal etkilerini, yapay zekâ destekli turizm yaklaşımlarının sürdürülebilirlik ve eşitlik hedeflerine katkılarını ve geleceğin deneyimsel ekonomilerini şekillendirecek yenilikçi yaklaşımları tartıştı."Değişen Dünyada Türkiye - Arap Dünyası Etkileşimi: Temas, Diyalog Ve Yeni İş Birliği Arayışları" OturumuBu oturumda; Türkiye ile Arap Devletleri Ligi üyesi ülkeler arasında derinleşen ekonomik ilişkilerin, karşılıklı etkileşim ve çok düzlemli iş birlikleri temelinde yeniden düşünülmesi fikri ön plana çıktı. Konuşmacılar küresel ölçekte dijitalleşme, yapay zekâ destekli üretim, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma ekseninde dönüşen ekonomik paradigmalar; ülkeler arası iş birliği modellerinde de daha esnek, yenilikçi ve doğrudan diyaloga dayalı yaklaşımları gerekli kıldığını vurguladılar. Oturuma, Arap Devletleri Ligi’ni temsil eden büyükelçiler ile Türkiye’de faaliyet gösteren, farklı sektörlerden seçilmiş iş dünyası temsilcisi ve bürokratlar katıldı. Katılımcılar, zeki ekonomilerin şekillendirdiği yeni üretim ve ticaret düzeni çerçevesinde; yapay zekâ uygulamaları, dijital ticaret altyapıları, yenilenebilir enerji, turizm, tarım teknolojileri, finansal bütünleşme ve lojistik ağlar gibi alanlarda potansiyel iş birliklerini değerlendirdi. Bu diyalog ortamının, yalnızca kısa vadeli ticari temaslar değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma vizyonlarını paylaşmaya ve ortak ekonomik yönetişim modelleri geliştirmeye zemin hazırlamayı hedeflediği dile getirildi. Oturumun özgün yapısı, doğrudan ve eş zamanlı temasların önünü açarak, karşılıklı güvene dayalı sürdürülebilir ortaklıkların gelişimine katkı sunmayı amaçladı. Bu doğrultuda etkinlik, ekonomik diplomasinin güncel evrimine örnek teşkil edecek şekilde, çok taraflılığın pratikteki yansımalarını güçlendirmeye yönelik bir uygulama alanı olarak değerlendirildi."İklim Değişikliği, Ekolojik Dönüşüm Ve Enerji Politikaları" OturumuSanayi Devrimi ile başlayan kitlesel üretim çağı, doğal kaynakların hızla tükenmesine ve çevre kirliliğinin küresel ölçekte artışına neden oldu. Oturumda son yüzyılda, çevre kirliliği ve iklim kriziyle mücadele etmek için hızla artan çabalarla küresel çözümler aranmaya başlandığı ifade edildi. Bu çabalar, yeşil ekonomi, sıfır karbon hedefi, sürdürülebilir kalkınma, yenilenebilir enerji, enerji dönüşümü, ekolojik toplum ve döngüsel ekonomi gibi kavramların ortaya çıkmasına yol açtığı vurgulandı. Günümüzde bu konular, mevcut teknolojik ilerlemelerden bilimsel çalışmalara, siyasi kararlar ve ekonomi politikalarına kadar geniş bir yelpazede ele alındığı, ancak tüm bu çabalara rağmen küresel ölçekte yeterli bir iyileşme sağlanamamıştır ve ekonomik gelişmişlik düzeyi azaldıkça bu sorunlardan etkilenen bölgelerin sayısı artıyor. Gelecek nesillere yaşanabilir ve adil bir dünya bırakabilmek için iklim değişikliğiyle mücadele ve ekolojik dönüşüm büyük önem taşıdığı söylendi. İklim değişikliği, ekolojik dönüşüm ve enerji politikaları, sadece çevresel değil, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik açısından da hayati bir öneme sahip olduğu belirtilen bu oturumda, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji dönüşümü, ekolojik sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği gibi konular ele alındı."Türkiye’nin Yatırım Ufku: Fırsatlar Ve Gelecek Vizyonu" OturumuOturum, Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu, genç ve dinamik iş gücü, gelişen altyapısı ve yatırımcı dostu politikaları ekseninde Türkiye’nin zeki ekonomiler çağında nasıl bir rol oynayabileceği ve global ekonomik dönüşümün ülkeye etkileri üzerine odaklandı. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu oturumda, Türkiye’de yatırım yapma olanakları detaylı bir şekilde incelenecek ve ülkenin ekonomik geleceğine dair stratejik bakış açıları sunuldu. Türkiye’nin dijitalleşme ve yapay zeka konusundaki mevcut yetkinlikleri, zeki ekonomilerin Türkiye’nin ekonomik yapısına ve global rekabetçiliğine etkileri, Türkiye’nin bu yeni paradigmada nasıl bir rol oynayabileceği tartışılırken, yapay zeka ve dijitalleşmenin getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek için gereken regülasyonlar, teşvik mekanizmaları ve stratejik adımlar üzerinde duruldu. Ayrıca bölgesel avantajlar üzerine yapılan tartışmada, yatırımcılara Türkiye’nin ekonomik dinamizmini ve büyüme potansiyelini yakından tanıma fırsatı sunacak, yerel ve uluslararası yatırım stratejilerinin nasıl uyumlu hale getirilebileceği konusunda derinlemesine bilgiler sağladı."Global Ekonomi Gündeminde Zeki Ekonomiler" OturumuKüresel ekonominin gündeminde, yavaşlama beklentileri ve dayanıklılık tartışmaları, bölgesel istikrarsızlıklar, savaşlar ve iklim değişikliği nedeniyle yaşanan üretim, tüketim, tedarik ve lojistik sorunları öne çıktığı ifade edilen bu oturumda bazı görüşlere göre, zeki dönüşüm bu sorunların çözümü için fırsatlar sunmakta ve insanlık tarihi açısından bir dönüm noktasını işaret ettiği dile getirildi. Bu bağlamda, bu oturumda "Zeki ekonomi nasıl inşa edilir?" başlığı altında, bir ekonomiyi zeki yapan unsurlar ve ülkelerin dönüşüm çabaları tartışıldı. Zeki ekonomiler dönemi, kavramların değiştiği ve ekonomide yeni tanımların ortaya çıktığı bir süreçtir. Bu çerçevede, oturumda yapay zekanın sunduğu ekonomik değer, küresel ağlar ve zeki ekonomiler döneminin taşıdığı risk ve zorluklar detaylı bir şekilde ele alındı."Geleceği Hızlandırmak: Yapay Zekanın Dönüştürdüğü Endüstri Ve Hizmetler" OturumuOturuma katılan uzmanlar yapay zekâ ve otomasyonun hızla gelişmesi, birçok endüstride köklü değişikliklere yol açtığını vurguladı. Konuşmalarda bu değişimlerin hızını ve kapsamını anlamanın, geleceğe yönelik hazırlıklı olmak açısından büyük önem taşıdığı sıkça vurgulandı. Bu oturumda yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkileri, yeni iş kollarının ortaya çıkışı, bazı iş kollarının otomatikleşmesi ve iş gücünün gelecekteki şekli konusunda farkındalık oluşturmak gerektiği anlatıldı. Ayrıca, yapay zekâ ve otomasyonun toplumsal eşitlik, işsizlik oranları ve eğitim ihtiyaçları gibi sosyo-ekonomik dinamikler üzerindeki etkilerini analiz etmek ve bu konularda yeni stratejiler geliştirmek giderek daha önemli hale geldiği dile getirildi. Oturumda; ekonomik büyüme ve sürdürülebilirlik açısından kritik olan endüstrilerin yapay zekâ ile nasıl daha verimli, yenilikçi ve rekabetçi hale getirilebileceği tartışıldı."Dönüşüm Döneminin Oluşturduğu Eşitsizlikler: Küresel İş Birliği Ve Sürdürülebilir Gelecek Stratejileri" OturumuOturumda konuşmacılar tarafından dönüşüm döneminin, teknolojik ilerlemelerin hız kazanmasıyla birlikte küresel ekonomik yapının hızlı bir şekilde değiştiği bir dönem olduğu ifade edildi. Bu bağlamda, ekonomik kalkınmayı teknoloji ve bilgi temelli yapılar aracılığıyla gerçekleştirmeyi hedefleyen "akıllı dünya" ve "zeki ekonomiler" kavramları öne çıktığı anlatılarak bu yeni paradigmanın, teknolojiye dayalı inovasyonu teşvik ederek ekonomik büyümeyi ve sosyal refahı artırma potansiyeline sahip olduğu, ancak, teknolojik ilerlemenin bölgesel ve ulusal düzeylerde eşit şekilde yaşanmaması, ülkeler arasındaki zenginlik ve refah farklarının açılmasına ve geçmişten gelen toplumsal eşitsizliklerin derinleşmesine yol açtığı söylendi. Zeki ekonomiler döneminin çıktıları, küresel ve toplumsal eşitsizlikleri azaltmak ve adil bir gelecek inşa etmek açısından hayati bir öneme sahip olduğu vurgulanan bu oturumda, teknolojik ilerlemenin ve küresel zeki ekonomilere dönüşüm sürecinin daha eşitlikçi bir şekilde nasıl gerçekleştirilebileceği tartışıldı.