Elazığ’da son bir haftada meydana gelen 258 olaya karışan 226 kişi yakalandı.Elazığ Valiliği haftalık asayiş bültenini paylaştı. Buna göre 16-22 Eylül arasında meydana gelen 258 olayda 226 kişi yakalanırken, 8 şahıs tutuklandı. 12 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında 64 bin 75 şahıs ve 23 bin 51 aracın kontrol edildiğinin belirtildiği açıklamada, “Aranması olan 355 şahıs yakalanmış, 23 şahıs tutuklanmıştır. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 759 araca toplam 7 milyon 490 bin 548 lira ceza işlem uygulanmış 237 araç trafikten men edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 adet tabanca, 1 adet tüfek, 66 adet fişek, 3 adet tabanca şarjörü, 2 adet el bombası fünyesi, 5 adet kesici alet, 1 adet av tüfeği namlusu, 8 adet dijital ve manuel kumpas, 1 adet dedektör, 1 adet torna makinesi, 1 adet ocak, 1 adet masa mengenesi, 12 adet muhtelif kazı malzemesi, 12 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir” denildi.Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalara da değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“2 kilo 523,54 gram esrar maddesi, 1,62 gram bonzai, 2,28 gram kokain, 38,89 gram metamfetamin, 582 adet uyuşturucu hap, 16 gram kenevir tohumu, 61 adet kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Kentte 33 trafik kazası meydana gelmiş 50 kişi yaralanmıştır. Bu süre zarfında kaybolan 11 şahıs, 1 adet bebek arabası ve 150 metre kablo bulunmuştur.”