Kısa adı DASAD olan, Doğu Anadolu Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Serkan Daş, sektörün sorunlarını paylaştı.Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı basın toplantısında Daş, Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi kesmekte yaşadıkları zorlukları anlattı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasıyla birlikte, sektörün sorunlarıyla ilgili hazırlanan raporunu paylaşan DASAD Başkanı Serkan Daş, Zorunlu Trafik Sigorta bedellerinin devlet tarafından sabit bir fiyat belirlenerek yapılması gerektiğini belirtti. Sigorta şirketlerinin zarar ettikleri gerekçesiyle türlü bahanelerle Zorunlu Trafik Sigortası yapmak istemediğine dikkat çeken Daş, şirketlerin Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi kesmek için acentalardan ek hizmetler istediğini ve bu durumun fiyatlara yansıdığını belirterek, "Hem acenteler hem de vatandaş mağdur oluyor" dedi."Acenteler uygulanan haksız rekabet karşısında müşterilerine, sigorta şirketlerinin uyguladığı tutarsız fiyat politikasından dolayı itibarlarını kaybetmektedir ve bu olay müşteri kaybına sebep olmaktadır" diyen DASAD Başkanı Serkan Daş, sigorta şirketlerinin bu tavırlarının yanı sıra banka reasürans şirketlerinin de müşteriye dayatma yaparak poliçe kestiklerini belirtti.Daş, "Sigortalının sigortacıyı seçme hakkı, kanunla sabittir. Ancak bankalar mudilerinin kullandıkları kredilere göre Sigorta poliçeleri tanzim etmekte, bu konuda kullandıracakları kredinin miktarı ve kredilendirme oranlarını bir silah gibi kullanıp poliçe tanzim etmeyi şart koşmaktadırlar. Ayrıca bankalar taban fiyattan taksitli bir şekilde poliçe üretmektedir. Kredi bedeli üzerinden yapılan poliçelerde sık sık “eksik sigorta“ uygulanıp, herhangi bir hasarda vatandaş mağdur olmaktadır.Biz Sigorta Acenteleri birçok eğitimden geçip, hem ilimizde Ticaret Sicil Müdürlüklerine, hem de TOBB a aidat ödemekteyiz, SEGEM Sınavına girip belge almak zorundayız. Bankaların SEGEM belgesi alma zorunluluğu da yoktur. Bu durum haksız rekabete sebep olmaktadır." dedi.Türkiye genelinde 18 bin 500 ortalama acente sayısının olmasını dikkat çeken Daş, "Bu acentelerimizin büyük bir kısmının zorunlu trafik sigortasından geçindiği bir gerçektir. Bu gerçekler dikkate alınarak zorunlu sigortanın tek fiyat olarak tanzim edilmesi gerekmektedir. Şu an zorunlu trafik sigortası sigorta şirketleri tarafından adeta karaborsa olmuştur" dedi.