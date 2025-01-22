Ağrı Diyadin İlçe Müftüsü Fatih Sarı, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ettiZiyarette esnaflara helal kazancın ve manevi değerlerin önemini vurgulayan Müftü Sarı, "Esnaflarımız toplumun temel dinamiklerinden biri olup hem ekonomik kalkınmanın hemde sosyal dayanışmanın sağlanmasında kiritik bir rol oynamaktadır bu nedenle ilçe müftülüğü olarak esnaf ziyaretlerimizi düzenli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz ziyaretimiz sayesinde esnaflarımızın iş yaşamındaki zorlukları daha iyi anlayabilmekte ve onlara yönelik çözümler üretmeye gayret göstermekteyiz" dedi.