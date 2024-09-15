Türkiye’nin büyükbaş hayvan varlığına sahip önemli illerinden Ardahan’da, hayvancılığın canlandırılması amacıyla Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında içme suyu hattı, gölgelik, çoban evleri kaptaj ve Sıvat karşılanması için 15 milyon liralık hibe desteği sağlandı.Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyük ve küçükbaş hayvancılığın daha modern usullerle yapılması, meralarda hayvan barınaklarının fiziki altyapısının iyileştirilmesi amacıyla desteğini sürdürüyor.DAP Bölgesel Kalkınma Başkanlığı ile birlikte yürütülecek "Mera Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 15 milyon değerindeki yatırımla, Ardahan Merkez ve ilçelere bağlı 9 köyde içme suyu hattı, hayvanlar için gölgelik alanlar ve çoban evleri inşa edilecek."Mera Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yapılacak yatırımlarla bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin altyapısı iyileştirilerek, hayvancılık yapan köylülerin şartlarının daha da geliştirilmesi sağlanacak. Ardahan İl Tarım Müdürlüğü ile DAP arasında imzalanan proje kapsamında yapılacak yatırımların gerekli ihale süreçleri tamamlanarak ilgili firmalarla sözleşmelerde imzalandı.