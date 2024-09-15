Van’ın Edremit ilçesine kaçak avlanma yapan 2 şahsa 27 bin 960 TL idari para cezası uygulanacak.Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte Edremit ilçesi sulak alanında yapılan koruma-kontrol çalışmaları sırasında kaçak avlanma yapan 2 kişi tespit edildi. Şahıslar hakkında tutanak düzenlendi, 2 adet av tüfeğine el konuldu. Şahıslar hakkında toplam 27 bin 960 TL idari para cezası verilecek.