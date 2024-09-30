Bitlis’in Hizan ilçesinde iki köyün sakinleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 2’si ağır 10 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan ve akşam saatlerinde Hizan ilçe merkezinde karşılaşan Aladana ve Yoğurtlu köyü sakinleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 2’si ağır 10 kişi, Hizan, Bitlis ve Tatvan’daki hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından hastanelerin önünde ve köylerde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.