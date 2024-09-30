Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde ses cihazları ve farlar ile avcılık yaparken yakalanan 3 kişiye toplam 39 bin 500 TL para cezası kesildi.Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “İhbar üzerine Şube Müdürlüğümüz ve jandarma personeli ile beraber Sungu genel avlağında 3 şahıs ses cihazları, farlar ile avcılık yaparken yakalanmış olup, toplamda 3 adet akü, 3 adet ses cihazı, 1 adet el feneri, 1 adet bıçak ve 3 tane bıldırcın ele geçirilmiştir. Toplamda 7 bin 500 TL tazminat cezası ve 32 bin 67 TL idari para cezası uygulanmak üzere av kabahat tutanağı düzenlenmiştir” denildi.