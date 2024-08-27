Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 83 bine yakın bandrolsüz makaron ve 35 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 1 adet sigara dolum makinesi, 39 bin 600 dal içi boş bandrolsüz makaron, 43 bin 200 dal içi doldurulmuş makaron, 35 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirilmiştir. Şahsa karşı 5607 SKM suçundan adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.