Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri Bitlis’in Tatvan ilçesi sahilinde çöp topladı.Tatvan sahilinde çöp toplayan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri poşetlerle pikniğe gelen vatandaşlara, çöplerini de aynı poşetlerle taşıyabilecekleri mesajını verdi. Sabah saatlerinden başlayarak öğlen saatlerine kadar çöp toplayan aktivistler, topladıkları çöpleri poşette doldurup çöp bidonlarının yanına bıraktı.Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi Nurhan Kan, “Ben İstanbul’dan Bitlis’e geldim. Tatvan sahilinden gezmeye çıktık maalesef kötü bir manzarayla karşılaştık. Çöpleri görünce arkadaşlarımı aradım hep birlikte çöp toplamaya başladık. Temiz bir çevre için, temiz bir Van Gölü için, temiz bir Tatvan sahili için pikniğe gelenleri buradan ikaz ediyoruz lütfen çevremizi kirletmeyelim” dedi.Van Gölü Aktivistleri Derneği üyelerinden Cemal Yıldırım, “Neredeyse fırsat buldukça her hafta sonu sahil bandında çevre temizliği yapıyoruz. Vatandaşların duyarlı olmaları halinde geleceğe çok güzel ve temiz bir Van Gölü bırakmak istiyoruz. Herksin elini taşın altına koyması gerekir. Başka Van Gölü yok” dedi.