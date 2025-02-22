Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandıBingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Öte yandan Bingöl Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.