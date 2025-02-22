Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir grup genç, kardan ev yapıp içinde ateş yaktı.Hakkari ve ilçelerinde yoğun yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı vatandaş için de ayrıca fırsat oldu. Cumhuriyet Mahallesi’nde bir grup genç, kardan ev yapıp içerisinde ateş yaktı. Gençlerin kardan evdeki ateş keyfi görenleri ise şaşırttı.Husret Şen isimli vatandaş, "Mahallede bir akrabanın evine gittiğimiz sırada, kardan ev ve içinde ateş yakılmış şekilde önümüze çıktı. Biz de içinde girdik gençler ateş yakmıştı ve ısınıyorlardı. Gayet güzel olmuş" dedi.