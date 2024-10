Bingöl’de gösteri ve yürüyüşlerin, 3 gün boyunca yasaklandığı açıklandı.Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerince yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde örgütün kırsal yapılanması önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda PKK/KCK terör örgütü, gerek kırsal alandaki silahlı kadrolarını arttırmak gerekse halk tabanındaki varlığının devamını sürdürüp tabanını canlı tutmak adına örgüte müzahir şahıslar/kurumlar vasıtasıyla ajitasyon propagandası temelinde propaganda faaliyetlerine hız vermiş, propaganda faaliyetlerini önemli ölçüde arttırarak geniş kitleleri kontrol altına almayı hedeflemiştir. 13 Ekim 2024 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenmesi planlanan miting için terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden sıklıkla çağrı amaçlı provokatif paylaşımların yapıldığı, örgütün talimatları doğrultusunda, halkın muhtemel eylemlere katılımını arttırıp kaybedilen halk desteğinin yeniden kazanılmak suretiyle eylemselliğin tabana yayılmasının amaçlandığı ve yapılan legal görünümlü etkinlikler aracılığıyla kolluk görevlileri ile karşı karşıya kalmayı bir tercih olarak kullanmak suretiyle örgütün şehir alanında varlığını gösterme taktiğinin şehirde yaşayan vatandaşlar üzerinde uygulanmaya çalışıldığı, etkinlik ile ilgili açık kaynaklar üzerinden yapılan propaganda çağrıları ve açıklamalar göz önüne alındığında etkinliğin bölücü terör örgütü elebaşı için yapılacağı ve diğer illerden de yoğun katılım sağlanacağı görülmektedir. Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram ve resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri broşür dağıtma, afiş pankart asma gibi etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi hükümleri ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. ve 19. maddelerine istinaden 11 Ekim 2024 günü saat 08.00’den 13 Ekim 2024 günü saat 23.59’a kadar olmak üzere 3 gün süre ile Bingöl il sınırları içerisinde yasaklanmasını, yine 11 Ekim 2024 günü saat 08.00’den 13 Ekim 2024 günü saat 23.59’a kadar olmak üzere 3 gün ilimiz merkezinden ve ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, 13 Ekim 2024 Pazar günü Diyarbakır’da mitinge katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup, grupların toplu veya bireysel bir şekilde muhtelif araçlarla ilimiz ve ilçelerimiz sınırlarına girişlerinin geçişlerinin ve çıkışlarının 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi hükümleri gereğince yasaklanmıştır’’ denildi.