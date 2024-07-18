Bitlis Eren Üniversitesi, (BEÜ) uluslararası sıralama kuruluşu SCIMAGO’nun 2024 yılı verilerine göre Türkiye’deki üniversiteler arasında inovasyon alanında 13’üncü sıraya yükseldi.SCIMAGO, dünya genelinde bilimsel araştırma kurumlarını ve üniversiteleri çeşitli kriterlere göre sıralayan saygın bir platform olarak tanınıyor. Bu başarı, üniversitenin inovasyon alanında gösterdiği önemli ilerlemeyi gözler önüne seriyor. SCIMAGO verilerine göre, Bitlis Eren Üniversitesi dünya sıralamasında 4762., Orta Doğu’da 565., OECD ülkeleri arasında 2132. sırada yer aldı. Türkiye’deki üniversiteler arasında ise inovasyon alanında 13. sıraya yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Bu sıralama, üniversitenin dünya genelinde her yıl daha da yükselen bir ivme ile ilerlediğini gösteriyor. Bitlis Eren Üniversitesi’nin SCIMAGO sıralamasındaki bu yükselişi, üniversitenin bilimsel araştırma ve inovasyon konusundaki kararlılığının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Üniversite yönetimi, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, inovasyon ve araştırma alanındaki çalışmalarına aynı azimle devam edeceklerini belirtti.Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "Üniversitemizin bu önemli başarıya ulaşmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. SCIMAGO’nun dünya çapında kabul gören sıralamalarında yükselmek, bizim için gurur verici. Araştırma ve inovasyon konularındaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyacak ve Bitlis Eren Üniversitesi’ni global arenada daha üst sıralara çıkaracağız" dedi.Bitlis Eren Üniversitesi, elde ettiği bu başarı ile bölgesel ve ulusal düzeyde inovasyon ve araştırma faaliyetlerine verdiği önemi bir kez daha kanıtlamış oldu. Üniversite, bu doğrultuda gelecekte de önemli projelere imza atmayı ve bilim dünyasında adından daha sık söz ettirmeyi hedefliyor.