Bitlis’te, mahalle sakinlerinin sağlığı ve huzuru için sinek ve haşerelere karşı düzenli olarak ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.Mahallelerde, park ve yeşil alanlarda yapılan bu çalışmalar, Bitlis’in genelinde etkin bir şekilde devam ediyor. Belediye ekipleri, gece gündüz demeden, sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını titizlikle yürütüyor.Bu kapsamda, belirlenen program doğrultusunda şehrin dört bir yanında düzenli aralıklarla ilaçlama yapılıyor. Çalışmalar, özellikle yaz aylarında sinek ve haşere sorununu minimum seviyeye indirmeyi hedefliyor.Vatandaşlar, ilaçlama çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye ekiplerine teşekkür etti. Yapılan bu çalışmalar sayesinde, Bitlis’te sineksiz ve huzurlu bir yaz geçiriliyor. Yetkililer, ilaçlama çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda aralıksız olarak devam edeceğini belirtti. Halk sağlığını korumak ve çevreyi daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla yapılan bu çalışmaların, önümüzdeki aylarda da süreceği ifade edildi.