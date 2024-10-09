Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kışla Caddesi ile Söğütlü Cami esnaflarının geçici konteyner iş yerlerinin bulunduğu aşağı kanalboyu bölgesini ziyaret etti.Burada bulunan esnafları tek tek dinleyen Başkan Sadıkoğlu, sorunların kısa sürede çözülmesi için ilgili kurumlarla görüşme sağladıklarını belirtti.“Önümüz kış, sorunlar biran önce çözülmeli"Esnafın bir hafta boyunca elektriksiz kalmış olmasına tepki gösteren Başkan Sadıkoğlu, “Daha önceki açıklamalarımızda defalarca dile getirmiştim, yeniden belirtiyorum; bizler yıkıma karşı değiliz, plansızlığa karşıyız. Hem Kışla Caddesi esnafımız hem de Söğütlü Cami esnafımız plansız bir şekilde buraya taşındılar. Üstelik Söğütlü Cami esnafımız defalarca yer değiştirmek zorunda kaldı. Aşağı Kanalboyu dediğimiz bu bölgeye karşılıklı konulan konteynerlerde iş yapabilmek çok güç. Üstelik esnafımız buraya geldikten sonra bir hafta boyunca elektrik bağlantıları yapılmamış, bu kabul edilebilir bir durum değil. Hala devam eden su sorunları var. Su bağlantıları talep eden esnafımızın konteynerinin içine kadar yapılmalıdır. Ortak çeşmelerin sayıları artırılmalıdır. Önümüz kış, yağışlar yakında başlar. Esnafımız ara kısmın üstünün kapatılmasını istiyor. Bu konuda belediye başkanımızla görüştük, kısa sürede yapılması sözünü aldık. Aslında bütün konteyner işyerlerinin sorunu aynı. Elektrik, su, WC, internet, güvenlik ve temizlik konularının yetersizliğinden şikâyetçiler. Depremzede esnafımızın sorunsuz bir şekilde iş yapabilmeleri için tespit ettiğimiz tüm sorunları ilgili belediyelere ve kurumlara iletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.