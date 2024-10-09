Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla “Bağımlılığı Hapset, Yaşamı Özgür Bırak” temalı bir resim yarışması düzenliyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, eserlerini 8 Kasım 2024 tarihine kadar şahsen Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.Battalgazi Belediyesi ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışma, bağımlılıkla mücadelede gençler ve yetişkinler arasında farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yarışmanın amacı, alkol, sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerini vurgulamak ve toplumu bu konuda bilgilendirmek olarak belirlendi.Yarışmaya, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri ile 18 yaş ve üzeri yetişkinler katılabilecek. Eserler, 7 Ekim - 8 Kasım 2024 tarihleri arasında, şahsen Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim edilerek kabul edilecektir. Katılımcıların eserlerinin ön yüzünde isim ya da herhangi bir tanımlayıcı yazı olmaması gerektiği belirtildi. Eserlerin arka yüzünde ise ad, soyadı ve iletişim numarası yer almalıdır. Daha fazla bilgi almak isteyenler www.battalgazi.bel.tr adresini ziyaret edebilirler.Yarışmada dereceye giren eserlere ödüller verilecek. Ortaokul ve lise kategorilerinde 3 bin TL, 2 bin 500 TL ve bin 500 TL değerinde hediye çekleri dağıtılacakken, yetişkinler için de aynı miktarda para ödülleri verileceği açıklandı.Yarışmanın jüri toplantısı 11 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ve ödül töreninin tarihi ilerleyen günlerde duyurulacak.