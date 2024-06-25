Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Hüseyin Cahit Büyükbaş, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın’ı ziyaret etti.ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Karakaya’nın da eşlik ettiği Başkan Özakalın ilk olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Hüseyin Cahit Büyükbaş’ı ziyaret etti.İlk Ziyaret Teşvik Uygulama Genel Müdürü Büyükbaş’aZiyarette, Erzurum’un 6. Bölge Teşviklerinden faydalanmasının önemine dikkati çeken Başkan Özakalın, desteklerin devam etmesinin, 2. Organize Sanayi Bölgesi’yle ciddi bir ivme kazanan Erzurum’un sanayileşme hamlesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, bölgesel yatırımlara öncelik verilmesinin de bu anlamda değerli olduğunu vurguladı.Teşvik uygulamalarıyla ilgili Erzurum özelinde yapılacak pozitif bir ayrımcılığın kenti sanayi yatırımları anlamında daha cazip kılacağının altını çizen Başkan Özakalın, Sosyal Gelişmişlik Endeksi’nin (SEGE) güncellenmesine yönelik çalışmalarda da mutlaka objektif verilerin dikkate alınması gerektiğini dile getirdi. Teşvik siteminde yapılacak düzenlemelerde bölgesel aktörlerin ve sanayicilerin talep ve beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini kaydeden Başkan Özakalın, ETSO olarak bu konuda geniş kapsamlı bir rapor hazırlayıp, Bakanlığın çalışmasına destek olacaklarını söyledi.Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Şimşek’ten Projelere Destek İstediBaşkan Özakalın ve Karakaya daha sonra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek’i ziyaret ettiler.Başkan Özakalın, bu ziyarette de Genel Müdür Şimşek’e yine bölgesel teşvik sistemi kapsamında yapılacak yatırımlarla alakalı ETSO’nun hazırlayacağı bir raporu Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’ne göndereceklerini ifade etti.ETSO’nun Dijital Arşiv Projesi ve 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulacak mesleki eğitim projesiyle ilgili olarak da Genel Müdür Şimşek’e bilgi veren Başkan Özakalın, her iki projenin de gerek Oda üyelerinin gerekse ildeki sanayici ve yatırımcıların fayda göreceği çok önemli iki proje olduğunu belirterek, bu konuda destek beklediklerini dile getirdi.Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın’a ZiyaretBaşkan Özakalın ve Karakaya son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın’ı ziyaret ettiler. Buradaki görüşmede ise; 2. OSB 3. Etap alanın genişletilmesiyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı ile sağlanan mutabakat ve devam eden süreçte yapılacak çalışmalar ve izlenecek yo haritası ele alındı.2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki genel durum ve yatırımlar görüşüldüğü ziyarette Başkan Özakalın ayrıca, altyapı çalışmalar devam eden 1.5 milyon metrekarelik mevcut alanda ödeneklerle alakalı yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek, “Bizim altyapı çalışmalarımız devam ediyor, fabrika inşaatları devam ediyor. Ödenekle alakalı destek bekliyoruz” dedi.Başkan Özakalın, ziyarette bulunduğu Genel Müdürlere, Erzurum’un coğrafi tescilli ürünlerinden gümüş işlemeli Oltu Taşı tespih hediye etti.