Türkiye’nin rakımı en yüksek ikinci yeri olan Hakkari’nin Cilo Dağları’nın eteklerindeki Cennet ve Cehennem Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor.Hakkari ve Yüksekova sınırında kalan Cennet ve Cehennem Vadisi ile buzulları görmek için ilçeye gelen 40 kişilik grup, bölgedeki doğal güzellikleri görme imkanı buldu. Bir yanda rengarenk bitki örtüsü, dağların üzerini örten kar ve karların erimesiyle oluşan akarsuyun bulunduğu vadide doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler, Türkiye’nin en büyük vadi buzulunun bulunduğu bölgeye çıktı.Kente gelen 40 kişilik doğasever, Cilo Dağları’nın eteklerindeki Cennet ve Cehennem Vadisi’nde yürüyüş yaparak günün keyfini çıkardı.40 kişiyi ağırladıklarını belirten doğasever Erdinç Düzen, “Yüksekova’dan Türkiye’nin Alplerine 40 kişilik ekiple Cennet ve Cehennem Vadisi bölgesine geldik. Yaz ortasında kartpostallık görüntüler görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Doğası 4 mevsimde insanı kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Acente olarak bölgemizin tanınması için güzel projelerle yola devam ediyoruz. Yurt dışında ve Ankara, İzmir ile İstanbul’dan gruplar geliyor. Hem doğamızı görüyorlar hem de esnafımıza can damarı oluyorlar. Bölgemiz müthiş bir doğa sahip olması nedeniyle kontrollü turizme açılmasını istiyoruz. Doğası ve enerjisi müthiş bir yerdir” dedi.Doğa fotoğrafçısı Esat Kamuk ise, “Bu eşsiz yeri görmek muhteşem bir duygu. Harika bir doğal güzelliğe sahip. Şu an Cilo Dağları’nın eteklerinde doğayı fotoğraflıyorum. Doğa fotoğrafçıları için dört mevsimi bir arada çekme fırsatı sunuyor. Burası yaz ile kışın bir arada yaşandığı kartpostallık bir yer. Tüm doğaseverleri burayı görmeye davet ediyorum. Tek isteğimiz, bu güzel doğanın kirletilmemesidir” ifadelerini kullandı.