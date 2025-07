İş insanlarının çok elzem zamanlarda sıcak para ve finansa ulaşamadığı için birçok cazip fırsatları ve yatırım imkânlarını kaçırdıklarına dikkat çeken Elazığ TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş; “Yönetim Kurulu Başkanımız İdris Alan Başkanımız bu önemli ve hayati konuyu başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere ilgili Bakanlıklara her fırsatta taşıdığını da biliyoruz. Başkanımızın bu talebi karşılık buldu Nefes Kredisi hayata geçti. Ben bu kredinin iş dünyası ile buluşmasını sağlayan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İdris Alan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyor, meclis toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un na’şını arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek sözlerine başlayan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, haziran ayı içerisinde ilimiz ekonomisinin gelişmesi adına önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Elazığspor konusunda hassas olduklarını ve bu amaçla kampanya düzenlediklerini ifade eden Başkan Alan, “Elazığ TSO olarak geçtiğimiz ve bu sezon, şehrimizin en önemli değeri ve markası olan Elazığspor’a ciddi katkılarımız oldu. Gerçekleştirdiğimiz yardım kampanyasında biriken 23 milyon TL’yi kısa süre içerisinde Elazığspor Kulüp Başkanımız ve Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ahmet Feti Yılmaz ve kulüp yöneticilerine teslim ettik. Kendileri de şehrimizin güzide kulübü ve markamız olan Elazığspor’a yönelik düzenlediğimiz destek kampanyalarının anısına teşekkür plaketi takdim etme kadirşinaslığı ve vefası gösterdiler. Ben bu nezaketlerinden Elazığspor Başkanı ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyor, Elazığspor’un her şart ve zeminde yanında olacağımızı dile getiriyor, yeni sezonda takımımıza başarılar diliyorum.” Dedi.

Elazığ TSO olarak uzun süreden beri her fırsatta işletmelerimizin finansa erişim konusunda yaşadıkları sorunları dile getirip bu problemin üretim ve istihdamda ciddi sorun ve aksamalar oluşturduğunu Bakanlar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ileterek destek talep ettiklerini ve bu taleplerinin karşılık bularak işletmelerin uygun şartlarda krediye erişim imkânına kavuştuğu ifade eden Başkan Alan; “Bu imkandan faydalanmak isteyen Odamıza kayıtlı KOBİ üyelerimiz 8-9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren kredi başvurusu yapabilecekler. Nefes Kredisi kapsamında bir firma en fazla 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek.

Krediler, ilk 6 ayı ödemesiz toplam 36 ay vadeyle verilecek. Başvurular; Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapılabilecek.

Finansa ulaşmada ciddi sorun ve sıkıntılar yaşayan iş dünyasını rahatlatan bu kararın alınmasında önemli çaba ve gayretleri olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyor, Nefes Kredisinin işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.