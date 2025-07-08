Eğlence, Eğitim ve Empati Bir Arada…Elazığ’ın geleceği çocuklar için unutulmaz bir yaz programı…

Elazığ Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 7 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği yaz okulu ile çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil imkanı sağlıyor. Bir ay boyunca yapılacak etkinliklerin ilk gününde Çocuk Meclisi Elazığ Hipodromu’nda doğayla buluştu, ata bindi, özel gereksinimli bireyler için tasarlanmış empati parkurunda empatiyi öğrendi.

DOĞA, OYUN VE BİLGİ EL ELE GİTTİ

Elazığ Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin bu yılki yaz okulu programı, çocukların hem zihinsel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için özenle hazırlandı. Hipodrom girişinde karşılanan çocuklar, palyaço gösterileri ve neşeli oyunlarla ilk dakikadan itibaren eğlenceye doydu. Gün boyunca süren aktiviteler, çocuklara doğanın büyüsünü keşfetme fırsatı verirken, aynı zamanda öğrenmeyi de keyifli hale getirdi.

EMPATİ KURMANIN EN GÜZEL YOLU: TELEPATİ ALANI

Yaz okulunun en anlamlı bölümü ise “Telepati Alanı” oldu. Burada çocuklar, görme engelli bireylerin bastonla yürürken yaşadığı zorlukları bizzat deneyimledi. Tekerlekli sandalye kullanmanın ne denli zor olduğunu anlayan minikler, farklılıklara karşı empati duygusunu en canlı şekilde hissetti. Elazığ’da çocuklara engelli bireylerin dünyasını yakından tanıtan bu uygulama büyük takdir topladı.

ATA BİNMENİN KEYFİ, BİTKİLERİN BÜYÜSÜ

Doğa ile iç içe geçirilen programda, öğrenciler sırayla ata bindi. Hem heyecanlı hem de unutulmaz olan bu deneyim çocukların yüzlerinde kocaman bir tebessüm bıraktı. Ayrıca, endemik bitkiler bahçesinde lavanta ve çeşitli yerel bitkileri tanıma fırsatı bulan çocuklar, doğa sevgisini pekiştirdi.

TATİL SONU TATLI SÜRPRİZ

Günün sonunda çocuklar, özel olarak hazırlanan oyun alanında buluştu. Etkinlik sonrası kesilen pasta ve ikram edilen meyve suları, çocukların mutluluğunu ikiye katladı. Hem eğlenen hem öğrenen minikler, bu unutulmaz etkinlikle dolu dolu bir gün geçirdi.