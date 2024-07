"EKONOMİK REFAHI OLMAYAN ÇİFTÇİDEN NASIL ÜRETİM BEKLENEBİLİR?"

Başkan Akın, "Çiftçilerimizin üretmeye devam edebilmesi için bu işten para kazanmaları gerekiyor. Aynı zamanda ailelerinin de bu işi sürdürebilmesi, çiftçi nüfusumuzun azalmaması için devletin uygun koşullarda kazanç sağlama sorumluluğu vardır. Ekonomik refahı olmayan çiftçiden nasıl üretim beklenebilir" dedi.

"Veriler ortada! 2008 ve 2020 yılları arasında çiftçi sayımız %49 azalmış." diyerek istatistiksel verilere değinen Başkan Akın, "Bu bilgileri SGK verilerine göre aktarıyorum. İlgilenenler bu rakamları inceleyebilirler. Çiftçilikten elde edilen kazançlarda ciddi bir düşüş yaşanmasına rağmen, hükümetin çiftçilere %12 zam yapması, 'ekme, üretme' mesajı taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"Her şeye yüzde yüz zam gelirken çiftçilere yüzde onikilik zam yapmak, onları açlığa, yoksulluğa ve çaresizliğe itmek anlamına gelir." diyen Akın, "90'lı yıllarda çiftçimiz

1 kilogram buğday alımında 5.5 kilogram gübre alabilirken, bugün bu oranlarla yarım kilogram gübre dahi alınamıyor." şeklinde devam etti.

"AVRUPA ÜLKELERİNE BAĞIMLI HALE GETİRİLDİK."

Başkan Akın, "Buğdayımızı Ukrayna'dan, mercimeğimizi Kanada'dan, etimizi Sırbistan'dan ve birçok ürünü Avrupa ülkelerinden ithal etmek durumunda kaldık. 1960'lı yıllarda Rusya'ya kadar et ihraç ederken, şimdi ise et ithal etmek durumundayız. Bu nedenle hükümete şunu söylüyoruz: Çiftçilerimizin paraları geciktirilmeden ödenmelidir. Ödeme miktarı enflasyon oranında artırılmalıdır. Çiftçilerimizin elindeki ürünlerin erken alınması ve onlara her koşulda destek sağlanması, ülkemizin geleceği için kritik önem taşımaktadır. Eğer çiftçilere gerekli desteği sağlamazsak, çiftçilerimiz buğdayı nasıl düşük maliyetle üretebilir?" dedi.

"Bu sorunlar, yerinde tespit ve sorunları ciddiye alarak çözülebilir." diyen Başkan Akın, "Değerli kardeşlerim, çiftçilerimize neden elektrik ve mazot indirimi yapılmıyor? Neden çiftçilerden ekstra özel tüketim vergisi alınıyor? Maalesef bu soruların cevapları bu hükümette bulunmuyor. Türkiye'nin sorunları hangi plan ve kadroyla çözülecek sorusunun cevabı ne yazık ki yok. Tam bir yönetim zafiyeti var. Bu zafiyetin çözümü için Saadet Partisi olarak her zaman mücadelemizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.