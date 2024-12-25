Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, “Türkiye Yüzyılı’nda Ulaştırma Vizyonu” konulu bir konferans gerçekleştirdi.Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme alanındaki mevcut durumu, hedefleri ve projeleri hakkında genel bir değerlendirme yaptı. Gençlere seslenerek bu alanlardaki gelişim ve yeniliklerin önemine vurgu yaptı. Ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirilen projeleri ve Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik atılacak adımları paylaştı. Kara, hava, deniz ve demir yolu alanında küresel dengeler ışığında Türkiye’nin fırsatlarını ve gelecek hedeflerini aktardı.Türkiye’de son 22 yılda, birçok alanda olduğu gibi, ulaştırma ve altyapı alanında da çağ atlatacak çalışmaların hayata geçirildiğini belirten Boyraz, ulaşımın tüm modlarında hayata geçirilen mega projelerle bir yandan vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırıldığını, diğer yandan ülkemizin küresel çaptaki konumu ve etkisinin güçlendirildiğini vurguladı. Son olarak Boyraz, Türkiye yüzyılı vizyonu kapsamında ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirecek, ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.Konferans sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, katılımcılardan gelen soruları cevapladı. Program, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.