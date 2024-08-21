Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan çevre yolu şantiyesinde yetkililerden bilgiler alan Bakan Uraloğlu, daha sonra Bitlis Valiliğine geçerek burada Valilikte Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra kurum amirleri ve belediye başkanlarının katılımıyla yapılan koordinasyon toplantısına katılan Bakan Uraloğlu, Bitlis genelinde yapılan ulaştırma ve altyapı yatırımlarını değerlendirdi. Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, “2002 yılından bu yana Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılını inşa edecek adımları atmaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, “6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 22 yılda yaklaşık 29 bin 434 kilometreye ulaştırdık. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos’ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58’e yükselttik. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’yı da daha geçtiğimiz ay içinde uzaya başarıyla fırlattık. Test sürecine başladık” diye konuştu.Son 22 yılda Bitlis’in ulaşım ve iletişim altyapısı için 57 milyar 785 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerine de değinen Bakan Uraloğlu, 2002 yılında bu zamana kadarki yatırımlarını da değerlendirerek, şunları söyledi:“2002’de sadece 19 kilometre bölünmüş yolu var iken, 289 kilometre daha yeni bölünmüş yol yaparak toplamda 308 kilometreye ulaştık. BSK kaplamalı yolu yoktu, 279 kilometre BSK kaplama yaptık. 500 metre uzunluğunda 17 köprü ve viyadüğü vardı, bu sayıyı 72’ye çıkararak 6.2 kilometre uzunluğuna yükselttik. Hiç tüneli yoktu, 5 bin 848 metre uzunluğunda 5 tünel açtık. Bitlis’i, Van ve Muş’a bölünmüş yolla bağladık. 2020 yılında Türkiye’nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü’nü de içinde barındıran Küçüksu-Hizan-Pervari yolunu hizmete açarak; Bitlis, Siirt ve Van illerimiz başta olmak üzere ülkemiz adına çok önemli bir ulaşım projesini hayata geçirdik. Dağlık bir arazi yapısına sahip olan ilimizin güney illeriyle bağlantısını sağlayan güzergâh üzerindeki mühendislik harikası Bitlis Çayı Viyadüğünü açtık.”Bitlis çevre yolu ile Şanlıurfa, Diyarbakır, Van ve Muş üzerinden gelen transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluğu rahatlattıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Şu anda da Bitlis’te 14 milyar 328 milyon lira proje bedeliyle 9 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz. Karayolları çalışmalarımızın yanı sıra Bitlis’in tüm demiryolu altyapısını da elden geçirdik ve yeniledik. Bitlis’in turizm ve ticaret faaliyetlerini arttırmak için Tatvan Turistik Treni projesini de hayata geçirdik. Bin 262 kilometrelik Ankara-Tatvan parkurunda ilk seferine 24 Haziran’da çıkan Turistik Tatvan Trenimiz; Ankara’dan Tatvan’a kadar uzanan ve Van Gölü’nün muhteşem manzaralarını sunan popüler bir turistik tren hattı olmuştur. Talepler artınca yaklaşık 2 hafta önce Turistik Tatvan Trenimizin ikinci seferini de gerçekleştirdik. İnşallah bu seferleri arttırmayı ve Ankara-Tatvan arasında 2025 yılında da tren seferleri yapılmasını planlıyoruz. Tatvan ve Van Feribot İskelelerinin yenilenmesi ve bağlantı yolları yapımı projesini de hayata geçirdik. İskelelerimizin kara yolu bağlantı yollarının yapımını tamamladık. Van Gölü üzerindeki demiryolu ulaşımı TCDD tarafından işletilen ve 1971-1976 yılları arasında imal edilen 4 adet feribot ile yapılmaktaydı. Her biri 9-10 vagon kapasiteli mevcut 4 feribotla günde bin 500 ton yük taşınıyordu. Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını kullanıma alarak günde 10 bin 500 ton yük taşıyarak, yük taşıma kapasitesini 7 kat arttırdık. 5 saat süren Tatvan-Van arasındaki seyir süresini de 3,5 saate düşürdük. Eski feribotların 5,6 litre olan ton başına yakıt tüketimini de yeni feribotlarla 1,1 litreye düşerek, büyük miktarda enerji tasarrufu sağladık. Hedefimiz, Bitlis’i ve ülkemizin her noktasını, Türkiye Yüzyılı vizyonunda ihtiyaç duyulan ulaştırma ve haberleşme altyapısının ötesine taşımak. Bitlis’i daha modern ve gelişmiş bir ulaşım altyapısıyla daha da ileriye taşımak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.Bakan Uraloğlu, Valilikteki programının ardından önce Bitlis Belediyesine daha sonra ise partililerle bir araya gelmek için AK Parti Bitlis İl Başkanlığını ziyaret etti.