Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere Bingöl’e geldi.Bakan Işıkhan, AK Parti Bingöl İl Kongresi ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için kente geldi. Bakan Işıkhan’ı havalimanında Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kamu kurum müdürleri ve STK temsilcileri karşıladı. Bakan Işıkhan daha sonra Bingöl Valiliğine geçti. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Işıkhan, beraberindekiler ile birlikte makam odasında istişare toplantısı gerçekleştirdi.