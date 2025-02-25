Aziziye Belediyesi Termal Destekli Domates Seraları’nda yepyeni bir dönem başladı. Fide üretim aşamasından ısıtma sistemine, deneme üretimlerinden hasat ve pazarlamaya varıncaya kadar baştan aşağı revize edilen serada, üretim maliyetleri büyük ölçüde aşağı çekildi. Kış aylarındaki ısınma ihtiyacını gidermek için kömür kullanımının sona erdirildiği tesiste, uzun bir aradan sonra hasat işlemine yeniden başlandı. Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar’ın da hasat yaptığı Termal Destekli Domates Serası’nda, en büyük hedef ise ürün çeşitliliğini artırmak olacak.Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Maliyetini çok büyük ölçülerde azalttığımız Termal Destekli Domates Seralarımız ile yerel ekonomiye değer katacağız" dedi.Fideler Ilıca’da YetiştirildiTermal Destekli Domates Seralarındaki revizyona ilişkin olarak bilgiler veren Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, bunun için öncelikle kapsamlı bir eylem planı hazırladıklarının altını çizdi. Bu yöndeki ilk adımı serada domates üretimi için kullanılan fidelerle attıklarını kaydeden Akpunar, "Başka şehirlerden domates fidesi satın alıp maliyet kalemi oluşturmak yerine, kendi fidemizi kendimiz yetiştirdik. Ilıca’mızın bereketli topraklarında yetişen fideleri daha sonra seralarımızdaki ekim ünitelerine taşıdık ve üretime başladık" diye konuştu.Kömür kullanımı sona erdiAziziye bağlı Ilıca Mahallesi’nde 10 dönüm üzerine kurulu bulunan seralarda üretim sürecine ilişkin attıkları bir diğer önemli adımın ise, ısıtma sistemi olduğuna dikkati çeken Başkan Akpunar, "Biz bu sistemi de değiştirdik. Bilindiği üzere yaz aylarında birçok noktada sondaj işlemi yapmıştık. Bu çalışmalar kapsamında seramızın hemen yanıbaşında da yeni termal kaynaklar oluşturduk. Bu kaynakları ısınmada ‘eşanjör sistemi’ kurmak suretiyle birbiriyle entegre hale getirdik ve kömür kullanımını tamamen ortadan kaldırdık. Seralarımız şu anda kömürle değil, tamamen Ilıca’mızın zengin termal kaynaklarıyla ısıtılıyor. Dolayısıyla bu sistem seralarımızı çok büyük bir maliyet yükünün altından kurtardı" ifadelerini kullandı.Ürün Çeşitliliği VurgusuÖte yandan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, seralarla ilgili bir başka müjde daha verdi. Seralarda an itibariyle öncelikli amacın ürün çeşitliliği olduğunu dile getiren Akpunar, "Seramızdaki ürün portföyüne yeni çeşitleri nasıl ekleyebileceğimize dair çalışmalar yapıyoruz. Örneğin üretim ve hasat sürecinde kaybedilen domateslerin kurutulması suretiyle yan ürünler elde etmeye başladık. Yine şu anda çilek yetiştiriciliği noktasında deneme üretimimiz sürüyor ve ilk ürünümüzü de aldık. Bu doğrultuda sebze ve meyvede örtü altı üreticilik denemelerimiz devam edecek. Ziraat mühendislerimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor, biz de süreci yakından takip ediyoruz" dedi.