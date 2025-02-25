Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar Ergan Dağında kızak keyfi yaşadı.Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Büyükçakırman İlkokulu ve Anaokulunda eğitim gören 17 öğrencinin katılımıyla Ergan Dağı’nda kızak faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar jandarma ekipleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Jandarma ekipleri kızak keyfi sonrası öğrencilerle birlikte yemek yiyerek hediyelerini dağıttılar.