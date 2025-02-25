Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Malatya Defterdarlığında kan bağışı kampanyası düzenlendi.Malatya Maliye Defterdarlığı, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Defterdarlık binasında düzenlenen kan bağışı kampanyası, kurum çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Vergi bilincini artırmayı hedefleyen Vergi Haftasında böylesine sosyal projeler ile toplumsal dayanışmaya katkı sunulması amaçlanıyor.Kampanya kapsamında Defterdarlık personeli ve gönüllüler, kan bağışında bulunarak hayat kurtarmaya destek olurken yetkililer, vergi bilincinin topluma kazandırılması kadar, sosyal sorumluluk projelerinin de önemine dikkat çekerek benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.