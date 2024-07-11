Dünyanın bir çok noktasında nihai tüketiciye ulaşma konusunda yurt dışı bayilikleri ile önemli bir mesafe kateden Arslanlı A.Ş. geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde Irak pazarınada etkin bir giriş yaparak Sare Sheri Company ile distribütörlük anlaşması imzalamıştı.

Yapı sektörünün son derece hareketli bir dönem geçirdiği Irak pazarını denetlemek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erbil’e giden Arslanlı A.Ş. İhracat Sorumlusu M. Sinan Duymuş, IKBY Oluşumlardan Sorumlu Devlet Bakanı Aydın Maruf ile görüştü.

2020 yılında Elazığ’a gelerek, Arslanlı A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Asilhan Arslan’ı da ziyaret eden Iraklı Bakan Aydın Maruf , Arslanlı A.Ş. İhracat Sorumlusu M. Sinan Duymuş’u makamında kabul ederek Arslanlı A.Ş.’nin çalışmaları ve Irak’daki yapılanması hakkında bilgiler aldı.

Türkiye ile hem ticari hem de siyasi temaslara son derece önem verdiklerini ifade eden Irak oluşumlardan Sorumlu Devlet bakanı Aydın Maruf , Arslanlı A.Ş. nin Erbil’den tüm Ortadoğu’ya uzanan ihracat ağının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, Arslanlı A.Ş. nin yeni yatırımı olan Arplak Alçı Plaka Fabrikasının da hayırlı olmasını diliyorum, dedi.

IKBY Oluşumlardan Sorumlu Devlet Bakanı Maruf, Arslanlı A.Ş.’nin Arplak Alçı Plaka Fabrikası Açılış Programı için Elazığ’a Gelecek.

Bakan Aydın Maruf ile görüşmelerine dair açıklamalarda bulunan Arslanlı A.Ş. İhracat Sorumlusu M. Sinan Duymuş ise;

IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) Oluşumlardan Sorumlu Devlet Bakanı Sn. Aydın Maruf ile yapmış olduğumuz kahvaltı sonrası tarihi Qayseri pazarını gezerek esnaf ziyaretlerine katıldık. Halkın ve esnafların yoğun ilgisi ile karşılaştığımızı belirtmek isterim. Şahsım adına gururlandığım görüntülere şahit oldum. Bakanımıza bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü tekrar teşekkür ediyorum, kendisini Alçı Plaka Fabrikamızın açılışına davet ettim, davetimize icabet edeceğini ifade ettiler, Arslanlı A.Ş. olarak kendilerini ağırlamaktan son derece mutlu olacağız, dedi.

