Hakkari’nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, kendisine düzenlenen silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Başkan Sevi, geçirdiği 4 saatlik ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alındı.Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre ilçenin tanınan ve sevilen simalarından olan Başkan Sevi, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sevi, olay yerine gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavi sonrası Başkan Sevi, ameliyata alındı ve 4 saatlik ameliyattan sonra yoğun bakım servisine nakledildi.Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri soruşturmayı sürdürürken, 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Başkan Sevi’nin ailesi ve sevenleri hastanedeki bekleyişlerini sürdürüyorlar.