AK Parti Heyeti, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar’ı makamında ziyaret etti.AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu ve Aziziye İlçe Başkanı Hüseyin Güler, Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye geçen Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar’ı ziyaret etti.Konu ile ilgili yapılan paylaşımlarda, “Birlik ve Beraberlik içerisinde, şehrimize ve ilçemize hayırlı hizmetler yapabilmek için, var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz. Başkanımıza ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyoruz” denildi