Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığınca hazırlanan kadın istihdam projesi Japonya Büyükelçiliği’nden hibe desteği aldı.Japonya Büyükelçiliğince yürütülen "Yerel Projelere Hibe Programı" (The Grant Assistance For Grassroots Human Security Projects) kapsamında Ahlat Kaymakamlığı tarafından Ahlat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına hazırlanan "Ahlat’ta Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim İçin Ekipman Sağlanması Projesi" başarılı bulunarak hibe desteği almaya hak kazandı.Bu kapsamda Japonya Büyükelçiliği’nde proje sözleşme töreni düzenlendi. Tören, Orta Elçi Maslahatgüzar Tahara Koji’nin açılış konuşmasıyla başlamasının ardından hibe almaya hak kazanan beş ilin proje yetkililerinin konuşmaları ve imza töreniyle program sona erdi. Ahlat adına hazırlanan hibe destek proje protokol imza törenine Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zafer Düğün, Belediye Proje Birimi Sorumlusu Necati Aktekin ve Proje Sorumlusu Derya Çetin katıldı.