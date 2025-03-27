Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Bulanık Vali Selahattin İmam Hatip Ortaokulu pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar yaptı.Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Vali Selahattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi. İftar sonrası öğrencilere hitap eden Kaymakam Koşansu, gençlerin eğitim ve gelecek hayalleri üzerine sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. İftar sonrasında öğrencilerle samimi bir diyalog kuran Kaymakam Koşansu, onların isteklerini dinleyerek eğitim ve sosyal hayatlarına dair önemli mesajlar verdi. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese teşekkür eden Kaymakam Koşansu, öğrencilerin başarı dolu bir gelecek geçirmesini dileyerek, birlik ve beraberliğin önemine değindi. Güçlü devlet, güçlü millet vurgusu yaparak Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılının gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirten Koşansu, gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için büyük bir özveriyle çalıştıklarını kaydetti.Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve şube müdürü Metin Aral da katıldı.