Erzurum Lala Mustafa Paşa Camii’nde eller semaya kalktı, Kadir Gecesi coşkuyla kutlandıErzurum İl Müftülüğü koordinesinde Lala Mustafa Paşa Camii’nde Kadir Gecesi programı düzenlendi. Program, Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından Müftü Dr. Rüstem Can’ın yaptığı sohbet ile devam etti.Sohbetten sonra dua yapan Müftü Can; Filistin’in kurtuluşu, ümmetin bekası, şerlerin defi, günahların affı için, Yüce Allah’a niyazda bulundu.Vatandaşların akın ettiği Kadir Gecesi programı, yatsı ve teravih namazının ardından yapılan Sakal-ı Şerif ziyaretiyle son buldu. Müftü Dr. Rüstem Can, Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan ve müftülük çalışanları, camiden çıkan vatandaşlara müftülük bünyesinde bulunan mobil ikram aracından tatlı ve çay ikramında bulundu.