Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmak ve çocukların gelişimini desteklemek amacıyla il genelinde kapsamlı etkinlikler düzenliyor.Milli Eğitim Bakanlığı’nın da destekleriyle Ağustos ayı boyunca devam eden etkinliklerde, çocukların sanat, bilim ve fiziksel gelişimlerine yönelik atölyeler, şenlikler ve ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yer alıyor.Etkinliklerde kurulan sanat atölyelerinde çocuklar, geleneksel ve evrensel sanat türlerini deneyerek kendi özgün çalışmalarını ortaya koyuyor. Bilim atölyelerinde ise merak duygularını tatmin ederek çevrelerini keşfediyorlar. Açık hava etkinlikleriyle de fiziksel gelişimlerini destekleyen çocuklar, geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlenceli vakit geçiriyor.Okul öncesi eğitimin önemi hakkında ailelere düzenli olarak bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Veli seminerlerinde, çocukların bu dönemdeki gelişimlerine nasıl destek olabilecekleri konusunda detaylı bilgiler veriliyor. Böylece, ebeveynler çocuklarının evde de gelişimine katkı sağlayabilecek bir ortam oluşturabiliyor. Etkinliklere katılan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okul öncesi eğitimin çocukların geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, "İl genelinde çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan etkinliklerimiz devam edecek. Amacımız, çocuklarımızın potansiyellerini keşfetmelerine ve hayata daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmaktır" dedi.