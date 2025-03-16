Ağrı Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğiyle, "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Dünya Yetimler Günü’ne özel iftar programı gerçekleştirildi.Burçin Uysal Öğretmenevi’nde düzenlenen programa, Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç, il protokolü ve yetim çocuklar katıldı. Vali Koç, çocuklarla yakından ilgilenerek birlik ve dayanışma mesajı verdi. Programda konuşan Vali Koç, "2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Dünya Yetimler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz iftar programında, yeryüzünün kutsal emanetleri olan yetim evlatlarımızla bir araya geldik. Onların gülen gözleri, içten sohbetleri ve heyecanları soframıza bereket kattı. Devletimizin şefkati ve milletimizin dayanışmasıyla her zaman yanlarında olmaya, sevgimizi ve desteğimizi hissettirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Çocuklar, kendileri için hazırlanan etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, Ramazan ayının manevi atmosferinde hep birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.Programın sonunda yetim çocuklar, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç’a teşekkür etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.