YÖK tarafından ’katma değeri yüksek tarımsal ürünler’ alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Ağrı Dağı eteklerindeki Iğdır Üniversitesi, kampüs içerisinde yetişen ürünleri kozmetik sanayinde kullanarak katma değerli ürünler üretiyor.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ’katma değeri yüksek tarımsal ürünler’ alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Iğdır Üniversitesi üretmeye devam ediyor. Üniversite bölgede yetişen bitkilerin ekonomiye kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Ağrı Dağı eteklerinde kurulan Iğdır Üniversitesi’nin 1100 rakımlı kampüsünde yetişen bitkiler kozmetik sanayisine hizmet etmeye devam ediyor. Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ALUM) işlenen bitkilerden elde edilen ürünler, üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığı gibi üniversitenin internet sitesinden de satışa sunuluyor. Son olarak üniversite bahçesinde yetiştirilen lavantalar hasadı yapıldıktan sonra Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ALUM) işlenmeye alındı. Iğdır Üniversitesi Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü ve Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Musa Karadağ stajyer öğrenciler ile beraber toplanan lavantanın yağlarını çıkararak işlemeye alıyor. Lavantadan 12 ürün ürettiklerini belirten Karadağ, hedeflerinin lavantadan 20 ürün üretmek olduğunu söyleyerek; “İhtisaslaşma üniversitesi bünyesinde yetiştirilmiş lavanta bitkilerini burada staj gören öğrenci arkadaşlarımızla beraber yağlarını elde ediyoruz. Bununla beraber bu ürünleri katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz. Bu ürünleri daha sonra üniversite bünyesinde hizmet vermekte olan satış ofisinde satışa sunuyoruz. Bu ürünlerden hem katma değerli ürünler üretiyoruz hem de akademik çalışmalarda kullanıyoruz. Üniversitemizin özellikle Ağrı Dağı eteklerinde kurulmuş olması özellikle 1000 ile 1100 gibi bir rakımda kurulmuş olması Ağrı dağının florasını da bu işin içine katınca birbirinde değerli ürünler çıkıyor. Özellikle bizim yetiştirdiğimiz lavanta veya üniversitenin kendi kampüs ilçesinde elde ettiğimiz ada çayı, kekik vb. ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyoruz. Lavantadan şu ana kadar 12 tane ürün üretimimizi gerçekleştirdik. Bu ürün sayısını 20’ye çıkarmayı düşünüyoruz. Lavantadan, reçel, el losyonu, oda spreyi gibi ürünleri çıkardık. Bu lavanta ile bitecek bir şey değil. Bu alanda çalışmalarımız devam ediyor. İleriki süreçte hem üniversitemiz, hem ilimiz hem de ülkemiz için ekonomik kazançlarımız artacaktır” dedi.