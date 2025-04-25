Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen "Akademi Gözüyle Zirai Don Sonrası Kayısı’da Ağaç ve Bahçe Bakımı" panelinde, akademisyenler zirai don sonrası kayısı üreticilerine bilimsel rehberlik ve çözüm önerileri sunarken Malatya Valisi Seddar Yavuz, çiftçilerin bilimsel tavsiyelere göre hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.Malatya’da, kayısı üretimini etkileyen şiddetli zirai donun ardından çiftçilerin bilinçlendirilmesi amacıyla "Akademi Gözüyle Zirai Don Sonrası Kayısı’da Ağaç ve Bahçe Bakımı" başlıklı panel düzenlendi. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlik, Malatya Valiliği, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Battalgazi Belediyesi, Ziraat Fakültesi ve Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklendi.Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, kayısının sadece tarımsal değil aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Kayısı gibi bölgesel ve stratejik bir ürünün korunması yalnızca bir tarımsal konu değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir sorumluluktur. Yaşanan şiddetli zirai don yalnızca bu yıl ürün kaybına yol açan bir afet olmadı; aynı zamanda tarımsal sürdürülebilirlik açısından ele alınması gereken yapısal bir mesele olarak karşımızda durmaktadır. Bu kapsamda akademik bölümlerimiz ve uzman öğretim üyelerimizin bilgi ve tecrübeleriyle sahaya sunacakları çözüm önerilerinin hem mevcut hasarın azaltılmasına hem de uzun vadeli üretim planlamalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi."Çiftçimiz bilimsel rehberliğe göre hareket etmeli"Malatya Valisi Seddar Yavuz da konuşmasında, yaşanan afetin ardından hızlı şekilde koordinasyon sağlandığını belirterek, "Gerçekten deprem afetinden sonra bir de zirai don afeti ile karşı karşıya kaldık. Çok üzgünüz. Ama ilk olayın anından itibaren koordinasyon toplantılarımıza başladık. Zirai don hadisesinin önümüzdeki yılları en az etkilemesi için neler yapılabileceğine odaklandık. Bu süreçte çiftçimizin eğitilmesi ve bilimsel rehberlik yapılması çok önemli. Üniversitemizin öncülüğünde, Kayısı Araştırma Enstitüsü ve Tarım İl Müdürlüğü’nün teknik personelinin bu konuya özel önem vermesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da konuyu yakından takip ediyor. Tarım ve Orman Bakanımız ilimize gelerek incelemelerde bulundu, paydaşları dinledi. Çiftçilerimizden kendi bildikleri gibi değil, bilimsel tavsiyelere göre ağaçlara müdahale etmelerini özellikle rica ediyorum" diye konuştu.Akademisyenler yol haritasını anlattıModeratörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yıldırım’ın üstlendiği panelde, Tarım Ekonomisi, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Toprak Bilimi alanlarında uzman akademisyenler, zirai don sonrası kayısı bahçelerinde yapılması gerekenler hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.Konuşmacılar arasında Prof. Dr. Orhan Gündüz, Prof. Dr. Hüseyin Karlıdağ, Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Doç. Dr. Ergin Oksal ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Yanardağ yer aldı.Katılımcılar, üreticilerin ağaç bakımından budamaya, toprak analizinden besleme planlamalarına kadar tüm süreçleri bilimsel temelde yürütmesinin önemine dikkat çekti. Panel sonunda çiftçilerin soruları yanıtlanarak, sahadaki uygulamalara ışık tutacak tavsiyelerde bulunuldu.