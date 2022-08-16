‘Zincir marketlerin ürün satışı kısıtlanmalı’

Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Havabulut, yerel esnafın sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Havabulut, zincir marketlerde elektronikten gıdaya, zücaciyeden tekstile birçok kategoride ürün satıldığını, bu durumun yerel esnafta büyük bir mağduriyet yaşattığını belirterek bu duruma bir kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Havabulut, zincir marketlerde birçok kategoride satış yapıldığını belirterek bu duruma bir kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyledi.

“NE ZAMAN DUR DENİLECEK?”

Başkan Havabulut, zincir marketlerin uzun süreden beridir birçok kategoride ürün satışında bulunduğunu, bu duruma artık bir yaptırım getirilmesi gerektiğini belirttiği açıklamasında: “Küçük esnafın yıllardan beridir elindeki ekmeğini almaya çalışan bu kuruluşlara artık ne zaman dur denilecek? Market zincirlerine artık bir yaptırım gelmesi gerekmiyor mu?” ifadelerini kullandı.

“SORUN BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLMÜYOR”

Zincir marketlerin birçok farklı kategoride ürün satışı gerçekleştirdiğini, bu durumun yerel esnafı mağdur ettiğini birçok kez dile getirdiklerini ancak herhangi bir adım atılmadığını söyleyen Başkan Havabulut: “Her fırsatta dile getirmemize rağmen yöneticilerimiz halen bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Zincir marketler, marketse markette satılması gereken ürünlerini satsınlar. Bunlar telefoncu mu aksesuarcı mı tekstilci mi zücaciyeci mi saatçi mi ayakkabıcı mı kasap mı halıcı mı beyaz eşyacı mı yoksa market mi? Bu marketler saydığım sektörlere ömürlerini veren esnafları mağdur ediyor. Bu duruma bir dur deme vakti gelmedi mi? Yıllardan beridir bu kuruşlara ne bir yasa çıktı ne bir yaptırım uygulandı. Yetkililer artık küçük esnafın bu konuda sesini duysun. En küçük olumsuzluktan bile etkilenen esnafını koruyun, kollayın artık” şeklinde konuştu.

“ESNAF CAN CEKİŞİYOR”

Yerel esnafın zaten birçok sorunla mücadele ettiğini belirten Başkan Mehmet Havabulut, son olarak şunları söyledi: “Esnafın yeterince maddi ve manevi sıkıntısı varken bir de ulusal zincir marketlerle rekabet etmek zorunda kalıyorlar. Bu tarz marketlerin satacağı ürünler belirlensin ve devletimiz sayıları daha fazla olan küçük esnafını ezdirmesin. BAĞ-KUR ödemesi, dükkan kirası, elektrik ve personel maaşı ödemekte zorlanan esnafımız ekonomik sıkıntısını, çilesini çekerken devletimizden bu konuya artık bir el atmasını istiyoruz.”