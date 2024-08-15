Elazığ’da 248 kiloya ulaşan Akın Eren, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tüp mide ameliyatı oldu.Elazığ’da yaşayan ve 248 kilo olan 26 yaşındaki Akın Eren, kiloları nedeniyle yürüme, nefes alma ve uyuma problemleri çekmeye başladı. Kilo alımı süren ve günlük hayatına devam etmekte zorlanan Eren, tedavi için Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonrasında en uygun tedavi yönteminin obezite cerrahisi olduğu kararına varıldı. Hasta, yapılan kontrollerinden sonra 248 kilo ile ameliyata alındı. Hastaya, Op. Dr. Sadık Keşmer tarafından slevee gastrektomi (tüp mide) ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Eren, taburcu edildi.Op. Dr. Sadık Keşmer, “Akın, fazla kilolara sebebiyle burada Endokrinoloji uzmanımız Zuhal hanım tarafından takip edilen bir hastamız. Hastamızın kiloları aşırı olunca yani benim açımdan şu zamana kadar yaptığım en büyük obezite cerrahisi ameliyatı. Akın 248 kilo. Kendisi de artık bu fazla kiloların hayati problemler oluşturacağını bildiğinden dolayı bize başvurmuş. Kendisine tüp mide ameliyatı yaptık. Süreç tabi ki biraz zorlu oldu ama sonuçta kendisi açısından da başarılı bir ameliyat oldu. Daha sağlıklı bir şekilde eve göndermek için yaklaşık bir haftadır hastanede takip ediyoruz. Akın daha aktif ve mutlu bir durumda şu an. Bir önceki hastamız da abisiydi. Onu da 187 kiloyla ameliyat etmiştik. O da fazla kilolarının bayağı bir kısmından kurtulunca Akın da artık sağlıklı bir hayat yaşamak istiyor. Malum obezite sağlıksız bir ortam vücut için ve hayati anlamda da sıkıntılar oluşturan bir durum. Kendisine bundan sonraki hayatında da mutluluklar diliyorum. İnşallah fazla kilolarını atar. Daha dinç daha sağlıklı bir Akın bekliyoruz biz” dedi.Hastanın metabolizma açısından takiplerini yapan Doç. Dr. Zuhal Karaca Karagöz’de “Obezite son yüzyılın en önemli halk sağlığı sorunlarından biri haline gelmiştir. Obezite de medikal tedavinin yanında düzenli egzersiz yapmanın ve beslenmenin önemi olduğu gibi obezite cerrahisi de büyük bir öneme sahiptir. Yaklaşık 2-3 aydır takip ettiğimiz 250 kg ağırlığında ciddi morbid obez hastanın medikal tedaviyle, düzenli beslenme ve egzersizle tedavi olamayacağını değerlendirince hastamızı cerrahi tedavi için yönlendirdik. Morbid obez hastalarda solunum sıkıntısı, uyku apneleri ve uyku sırasında ani ölüm, ciddi kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, kalp yetmezliği, tip 2 diyabet, kas iskelet sistemi hastalıkları gelişebilmektedir. Hastamızı, cerrahiye yönlendirerek gelişecek komplikasyonları en aza indirmeyi hatta ortadan kaldırmayı amaçladık. Bu zor cerrahi girişimi Gastroentroloji Cerrahisi Kliniğinde Uzm. Dr. Sadık Keşmer arkadaşımız gerçekleştirdi. Ameliyat sırasında ve sonrasında hastada herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Sadık Kaşmer arkadaşımızın eline ve emeğine sağlık” diye konuştu.Kilolarını verdikten sonra kendisine bir iş kurmak istediğini ifade eden Akın Eren ise “Rahatsızlıklarımdan dolayı buraya geldim. Zuhal hocayla tanıştım, Zuhal hocanın yanına gittim o beni Sadık hocaya yönlendirdi. Sadık hocanın yanına gelmeyi düşündüm. Çok şükür ameliyatımı yaptı, şu an çok iyiyim. Allah’ın izniyle onun sayesinde sağlığıma kavuşacağım. Hemşirelerimiz, doktorlarımız ilgileniyorlar, çok şükür tertemiz bir ortam. Fazla kilolarımdan dolayı yatınca zorluk çekiyorum, yolda bir arkadaşla yürüdüğümde yürüyemiyorum, nefesim kesiliyor. Zoruma gidiyordu. Dedim artık yeter, bu fazlalıkları üzerimizden atalım. Kendime güzel bir iş kurmak, aileme destek olmak istiyorum. Hedefim Fizyoterapist olmak” şeklinde konuştu.