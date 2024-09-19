Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde pastane ve fırın ile süt ve süt ürünleri satan işletmeler denetlendiİl Ticaret Müdürlüğü ekipleri; yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinde giriş kapısı önünde ve hizmet sunulan masaların üstünde tarife ve fiyat listesi kontrol edildi. Hakkari Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi, il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren işletmelere ilişkin denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, “Denetim esnasında tarife ve fiyat listelerine rastlanılmaması veya liste fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyumsuzluk olması halinde her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulayacak” dedi.