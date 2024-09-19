Elazığ’da sirrokümülüs bulutları etkileyici görüntüler oluşturdu.Elazığ’da vatandaşlar sirrokümülüs bulutları ile güne uyandı. Gökyüzünde yaşanan doğa olayını gören bazı vatandaşlar, ellerine cep telefonlarını alarak o anları görüntüledi.Sirrokümülüs, yüksek seviyede bulunan bir bulut tipi olarak tanımlanıyor. Bir katman halinde yayılmış ince, beyaz parçacıklar şeklindeki bulutlar, genellikle buğday tanesi veya küçük dalgacıklar halinde birbirine bağlı ya da ayrık, genellikle düzenli bir desen oluşturacak şekilde diziliyor.