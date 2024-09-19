2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri devam ediyor.Ön lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve üniversite eğitimlerine lisans programları ile devam etmek isteyen öğrenciler, DGS tercihlerini 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında yapabilecek.Adaylar, tercihlerini 18 Eylül 2024 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabiliyor. Tercih süreci, 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Yerleştirme işlemleri, 2024-DGS Başvuru Kılavuzunda belirtilen ilke ve kurallara uygun şekilde gerçekleştirilecek.Atatürk Üniversitesi; geniş akademik kadrosu, köklü geçmişi ve modern altyapısıyla öğrencilerine başarılı bir eğitim hayatı sunmaya devam ediyor. Atatürk Üniversitesini DGS ile tercih etmeyi düşünen öğrenciler için birçok farklı bölüm ve fırsat sunduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, DGS tercihi yapacak tüm öğrencileri Atatürk Üniversitesine davet ederek şunları söyledi:"Atatürk Üniversitesi olarak, akademik başarısı, sosyal imkanları ve sunduğu desteklerle her zaman öğrencilerin yanında olan Atatürk Üniversitesi, yeni eğitim dönemi içinde hazırlıklarını tamamlamış durumda. Bu doğrultuda, DGS ile aramıza katılacak yeni öğrencilerimize de güçlü bir eğitim-öğretim deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açmak isteyen tüm öğrencilerimizi üniversitemize davet ediyor, başarılarla dolu bir gelecek için birlikte yürümeyi diliyoruz.”DGS tercihi yapacak adaylar, tercih işlemlerinde dikkat etmeleri gereken detayları ve Atatürk Üniversitesindeki programlar hakkında bilgileri https://aday.atauni.edu.tr/ adresinden inceleyebilirler. Atatürk Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu modern kampüs olanakları, bilimsel projeler ve sosyal faaliyetlerle de öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor.