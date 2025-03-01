Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde girişimci kadın Melek Taşkent’in liderliğindeki 40 kadın, ürettikleri ürünleri Irak ve İran’a kadar gönderiyor.Son dönemde Yüksekova’da kadınlar, çeşitli iş alanlarında büyük başarılar elde ederken aynı zamanda evlerine maddi destek sağlıyorlar. Küçük bir iş yerinden başlayan girişim, şu anda 40 kadına iş imkanı sunuyor. Girişimci kadın Melek Taşkent’in atölyesinde üretilen eşofman, ceket, abiye, gelinlik, nişan elbiseleri, çocuk kıyafetleri ve kına elbiseleri, Türkiye’nin birçok iline ve yurt dışına, özellikle de Irak ve İran’a sipariş üzerine gönderiliyor. Başlangıçta ikinci el makinelerle sadece sekiz kişiyle yola çıkan Taşkent, zamanla yeni makineler alarak çalışan sayısını artırdı. Taşkent’in en büyük hedeflerinden biri Yüksekova’da bir tekstil fabrikası kurarak bin kadına istihdam sağlamak.Tüm zorluklara rağmen başarıyla ilerlediğini belirten kadın girişimci Melek Taşkent, "Bu işe 6 yıl önce başladım. Başlangıçta tek başımaydım. Şimdi 40 kadınla beraber gayet başarılı işlere imza atıyoruz. Burada dikim ve tasarım yapıyoruz ve ürünlerimizi Irak ve İran gibi ülkelere gönderiyoruz. İlerideki hedefim ise ilçede büyük bir fabrika kurarak bin kadına iş imkanı sağlamak. Kadınların gücüyle ve Allah’ın izniyle başaracağız" dedi.