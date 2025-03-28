Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Yüksekova-Van karayolunun Karasu mevkiinde 34 VSM 52 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, takla atarak devrildi. Kazada araçta bulunan 1’i bebek 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 kişi, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.